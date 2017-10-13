"Укрспецтехника" готова развернуть в 2018г серийное производство портативных систем РЭБ для противодействия БПЛА

ОАО "Холдинговая компания "Укрспецтехника" (Киев) обеспечило разработку и готово развернуть в 2018 году в интересах украинских силовых структур серийное производство портативных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель председателя правления ОАО "ХК "Укрспецтехника" Михаил Прохоренко на проходящей в Киеве 10-13 октября международной специализированной выставке "Оружие и безопасность-2017", предлагаемое компанией военным и силовикам первое в Украине радиоэлектронное ружье для борьбы с коммерческими БПЛА, разработано на основе технологий комплекса РЭБ "Анклав" и может использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий, для сопровождения армии, охраны военных объектов.

По данным разработчика, радиус действия портативной системы РЭБ – до 5 км, работает в автономном режиме 8 часов.

"На сегодняшний день разработка прошла заводские испытания. Предлагаем военным и структурам МВД. В случае позитивного решения заказчика, готовы развернуть серийное производство в 2018 году", - отметил М.Прохоренко.

Как уточнил собеседник агентства, зарубежные аналоги на сегодняшний день разработаны в США, Турции, Польше, РФ.

ОАО "ХК "Укрспецтехника" работает в Украине с 1989 года. Специализация компании включает, в том числе, разработку, производство и модернизацию вооружения и военной техники, и в частности : радиолокационных комплексов обнаружения воздушных, наземных и надводных целей; автоматизированных систем управления войсками, разведкой, оружием для ВВС, ПВО, ВМФ, полиции и пограничников; технических средств защиты информации.

С 2016 года компания входит в состав объединяющей более 40 частных предприятий украинской оборонной промышленности "Лиги оборонных предприятий Украины".