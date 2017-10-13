Банки до ноября должны подать предложения о компенсации процентов по программе поддержки животноводства на 2018г - Гройсман

Представители банковского сектора должны до конца октября должны предоставить премьер-министру Владимиру Гройсману свои предложения о модели кредитования животноводческих предприятий в рамках программы господдержки на 2 млрд грн.

"По сути, любое фермерское хозяйство, если хочет построить ферму на 10-20 тыс. голов, идет в банк и после прохождения проверки получает кредит, а все проценты компенсирует государство. Представители банковского сектора должны мне до конца октября принести модель кредитования таких предприятий", - сказал премьер-министр в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, около 2 млрд грн в проекте госбюджета на 2018 года предусмотрено на программу компенсации процентов по кредитам на строительство новых молочно-товарных комплексов и свиноферм..

Премьер-министр считает, что за счет указанной программы украинские предприятия смогут насытить внутренний рынок качественными мясомолочными продуктами, нарастить их экспорт и общее поголовье, что приведет к стабилизации и, возможно, снижению цен на внутреннем рынке.

Как сообщалось, проектом госбюджета на 2018 год предусмотрено выделение на поддержку АПК 7,3 млрд грн, из которых 2 млрд грн - на программу дотаций, 2,3 млрд грн - программу поддержки животноводства, 1 млрд грн выделят на 20%-ную компенсацию аграриям стоимости украинской сельхозтехники, 1 млрд грн - на программу поддержки фермерства и на др. программы.

Полный текст интервью премьер-министра Украины В.Гройсмана будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"