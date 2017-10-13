Экономика

10:44 13.10.2017

Курс биткойна в пятницу установил новый рекорд, поднявшись выше $5800

Курс биткойна в пятницу установил новый рекорд, поднявшись выше $5800

Курс биткойна, преодолевший в четверг отметку в $5000, в пятницу подскочил до нового рекорда, пишет газета Financial Times.

Согласно данным coindesk.com, стоимость криптовалюты в ходе торгов поднималась до $5856,1.

К 10:30 курс биткойна составлял $5530, что на 1,7% выше уровня закрытия рынка в четверг.

Стоимость биткойна, приближавшаяся к $5000 в начале сентября, к середине прошлого месяца опустилась ниже $3000 на фоне ужесточения регулирования рынка криптовалют в Китае.

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