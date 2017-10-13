Экономика

10:35 13.10.2017

Грузовладельцы переориентируют потоки из Азова в связи со строительством Керченского моста

Грузовладельцы переориентируют потоки из Азова в связи со строительством Керченского моста

 Грузовладельцы пользующиеся услугами морских портов Украины переориентируют потоки в связи со строительством Керченского моста и временным закрытием керченского пролива на другие украинские порты, сообщил глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.

"По цифрам мы видим, что у нас есть падение на треть по Бердянску. Эта ситуация связана действительно с Керченским мостом и с решением грузовладельцев переориентировать грузопотоки на другие порты. Это решение основано на непрогнозируемости закрытия пролива … Сейчас прошла информация, что на три дня будет закрыт вообще проход. Естественно, это настораживает. Есть определенные графики поставок. Поэтому мы видим, что есть переориентация потоков по портам на Николаев и порты Большой Одессы"- сказал он в ходе пресс-тура, посвященного дноуглублению в порту "Южный".

Р.Вецкаганс выразил надежду, что в портах Бердянска и Мариуполя грузовладельцы адаптируются к ситуации и вернут грузопотоки хотя бы на тот уровень, на котором возможно работать.

"Имею в виду ситуацию, что осадка там 8 метров и есть определенное ограничение по длине судна. Тут могу сказать, что по факту, насколько мы отслеживаем, ситуация должна стабилизироваться", - отметил он.

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