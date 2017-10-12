Генпрокуратура выявила масштабную манипуляцию с ценными бумагами на фондовом рынке Украины

Представители ряда киевских предприятий продавали реальному сектору экономики "мусорные" ценные бумаги с завышенной стоимостью; в результате чего на фондовом рынке Украины обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму около 25 млрд грн.

Как сообщает в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, должностные лица ряда предприятий на территории г.Киева, действуя по предварительному сговору, организовали незаконную схему, связанную с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, используют субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности и осуществляют финансовые операции со средствами, поступившими за якобы приобретенные ценные бумаги, векселя от предприятий реального сектора экономики, которые фактически не реализовывались, с целью вывода денежных средств в теневой неконтролируемый государством оборот и переведения их в наличность.

"Полученные ценные бумаги, стоимость которых "искусственно" завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации. Указанные манипуляции также позволяют использовать указанные ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов ", - сказано в сообщении.

Таким образом, по информации Генпрокуратуры, указанной преступной группой реальному сектору экономики ежемесячно реализуется "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд грн

"В результате данной преступной деятельности на фондовом рынке Украины в настоящее время обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд грн", - сообщили в ведомстве.

Генпрокуратура совместно с Национальной полицией расследуют уголовное производство по фактам преступной деятельности по манипулированию на фондовой бирже, государственного регулирования рынка ценных бумаг, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и фиктивного предпринимательства по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч.2 ст.221-1, ч.2 ст.209 и ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас на основании разрешения следственного судьи в уголовном производстве проводятся следственные действия - обыски в помещении офисов предприятий, задействованных в противоправной схеме по манипулированию на фондовой бирже и легализации денежных средств, полученных преступным путем, и по месту жительства лиц, имеющих непосредственное отношение к совершению указанных преступлений", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее в этот день Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому ринку (НКЦБФР) сообщила, что Генеральная прокуратура проводит обыски в их помещениях.

Источник в Нацкомиссии отметил агентству "Интерфакс-Украина", что распространяемая в отдельных СМИ информация о якобы связи этого обыска с "делом "Мотор Сичи" не соответствует действительности.