Цены на нефть немного сократили падение на данных о запасах в США

Цены на нефть несколько сократили падение на торгах в четверг после публикации данных Минэнерго США, указавших на снижение запасов нефти в стране по итогам прошлой недели.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 кв снизились в цене на $0,74 (1,3%) - до $56,2 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,7 (1,36%) - до $50,6 за баррель.

До публикации данных Минэнерго падение цены Brent составляло 1,6%, WTI - 2%.

Ослаблению нефтяного рынка в четверг способствовал доклад Международного энергетического агентства (МЭА), которое предупредило, что в 2018 году цены на нефть упрутся в потолок.

Согласно расчетам МЭА, при текущем уровне добычи ОПЕК мировые запасы нефти не будут сокращаться в 2018 году. При этом три квартала 2018 года будут достаточно сбалансированы при неизменной добыче нефти странами ОПЕК и обычных погодных условиях. В целом в следующем году ожидается рост спроса и предложения нефти примерно на один и тот же объем, что будет способствовать росту цен на нефть.

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"Это очень "медвежий" доклад, - отметил главный аналитик по сырьевому рынку SEB Markets Бьярн Шилдроп. - Рынок еще не дошел до сбалансированного состояния и по-прежнему нуждается в искусственной поддержке".

Согласно данным Минэнерго, опубликованным в четверг, запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 2,75 млн баррелей - до 462,216 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,49 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,48 млн баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на прошлой неделе на 0,85% - до 9,48 млн баррелей в сутки (б/с).

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти в США на 400 тыс. баррелей за минувшую неделю, запасов бензина - на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,64 млн баррелей.