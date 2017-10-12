НКРЭКУ с января-2018г предлагает снизить средний тариф "Укрэнерго" на 19,1%, компания хочет на 10%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает с 1 января 2018 года снизить средневзвешенный тариф НЭК "Укрэнерго" на 19,1% по сравнению с действующим тарифом – с 6,933 коп/кВт·ч до 5,612 коп./кВт-ч (без НДС).

Обсуждение проектов решений о тарифах и инвестиционной программе НЭК на 2018 год состоялось на заседании комиссии в Киеве в четверг. Согласно процедуре, далее в течение 20 дней НКРЭКУ будет принимать предложения и замечания к проектам решений с их последующим открытым обсуждением. Утверждение тарифов и инвестиционной программы на 2018 год должно состояться в конце ноября.

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В то же время, согласно обнародованным на сайте НКРЭКУ материалам, "Укрэнерго" предлагает снизить тариф компании на 10% – до 6,24 коп./кВт-ч.

Передача э/э сетями НЭК в 2018 году прогнозируется на уровне 115 млрд кВт-ч, что на 3,1% больше, чем ожидаемая передача в 2017-м (111,5 млрд кВт-ч).

Глава НЭК Всеволод Ковальчук в ходе заседания комиссии отметил, что компания не согласна с частью предложений НКРЭКУ по корректировке структуры тарифа. По его словам, в частности, речь идет о планируемом наложении на компанию штрафа в размере 296 млн грн.

"Наложение указанного штрафа противоречит пункту 9.2.1 методики расчета тарифов, потому что он не касается, в принципе, тарифа. Этот штраф предложено наложить за более эффективное использование кредитных средств в прошлом году по инвестиционной программе. Вся наша аргументация уже предоставлена и мы надеемся, что вы рассмотрите ее", - сказал он.

По его словам, "Укрэнерго" также не согласно с наложением штрафа 27,6 млн грн, который связан с выплатой заработной платы сотрудникам Донбасской энергосистемы согласно трудовому законодательству.

В.Ковальчук отметил, что НЭК в ближайшее время также предоставит комиссии дополнительную аргументацию относительно включения в тариф стоимости юридических услуг, связанных с иском к РФ по утраченным в Крыму активам компании, а также консалтинговых услуг и исследований, которые необходимо осуществить в связи с преобразованием "Укрэнерго" в акционерное общество и внедрением нового рынка электроэнергии и интеграции в ENTSO-E.

В свою очередь глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил, что комиссия готова по просьбе компании провести внеплановую проверку относительно наложения штрафа на 296 млн грн и ожидает от компании дополнительную юридическую аргументацию по штрафу на 27,6 млн грн.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.