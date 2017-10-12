Экономика

17:54 12.10.2017

ВСУ оставил в силе судебные решения о взыскании с экс-владельца Дельта Банка 4 млрд грн в пользу Ощадбанка

Верховный суд Украины оставил в силе судебные решения о взыскании с экс-владельца находящегося в стадии ликвидации Дельта Банка Николая Лагуна 4 млрд грн в пользу государственного Ощадбанка (Киев), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Ощадбанка.

"11 октября Верховный суд Украины законно и обоснованно разрешил спор, подтвердив в своем решении правовую позицию Ощадбанка, которая впервые в истории беспрекословно подтверждает действенность института поручительства физического лица по обязательствам банка в рамках договора об открытии и обслуживании корреспондентского счета, что может использоваться в пользу банков в аналогичных спорах", - сказал представитель пресс-службы банка.

Как сообщалось, в 2010 году Ощадбанк и Дельта Банк подписали два договора об открытии и ведении корреспондентских счетов, обеспечением по которым, в том числе, было личное поручительство Н. Лагуна.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (220,723 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

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