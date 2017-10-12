Экономика

17:51 12.10.2017

НБУ отменил требование использовать печати и нотариальное заверение для ряда документов

НБУ отменил требование использовать печати и нотариальное заверение для ряда документов

Национальный банк Украины (НБУ) отменил требование использовать печати и нотариальное заверение для ряда документов, приведя свои нормативные документы в соответствие с законодательством об использовании печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями.

Как сообщил НБУ на веб-сайте, согласно постановлению №102, вступающему в силу 13 октября, отныне клиенты банков могут проводить валютные операции, не удостоверяя печатями документы для их проведения, а также документы для представления в Нацбанк.

При этом НБУ отметил, что нотариальное заверение перевода договоров и других документов, представляемых банками и их клиентами в Национальный банк, остается обязательным.

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