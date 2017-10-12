Экономика

17:43 12.10.2017

AgroGeneration в І пол.-2017 увеличила выручку в 3 раза

AgroGeneration в І пол.-2017 увеличила выручку в 3 раза

Французская группа AgroGeneration с активами в Украине в январе-июне 2017 года получила EUR0,305 млн чистого убытка, против EUR0,233 млн чистой прибыли за аналогичный период 2016 года.

Согласно отчету компании на ее сайте, выручка от реализации сельхозпродукции выросла в 3 раза, до EUR11,43 млн за счет продажи большего количества товарных запасов в отчетном периоде.

"Увеличение количества товарных запасов отражает стратегию группы по наращиванию мощностей хранения, чтобы отсрочить продажи урожая и воспользоваться возможностью получить более высокие цены на продукцию", - говорится в отчете.

Валовая прибыль компании на конец первого полугодия увеличилась на 19%, до EUR10,44 млн, операционная сократилась на 18%, до EUR3,39 млн. Показатель EBITDA по состоянию на 30 июня 2017 года составил EUR5,95 млн, что на 2,6% больше, чем на аналогичную дату 2016 года.

В компании уточнили, что благодаря своей операционной деятельности и благоприятным условиям на украинском рынке AgroGeneration смогла усовершенствовать и диверсифицировать свои финансовые обязательства.

Согласно отчету, в 2017 году компания намерена инвестировать EUR5,7 млн в обновление парка сельхозтехники, из них EUR3,4 млн уже потрачено в первом полугодии.

Благодаря своей деятельности и улучшению рыночных условий группа постепенно наращивает объемы доступного внешнего финансирования оборотного капитала с такими партнерами, как компания Quadra и Первый украинский международный банк.

"При этом она сохраняет исторически сложившиеся отношения с Альфа-Банком, доля в общем объеме финансирования которого составляет примерно 75% против 95% два года назад", - говорится в отчете. AgroGeneration ожидает в 2017 году снижение процентной ставки по кредитам на оборотный капитал на 3 п.п. в сравнении с 2016 годом.

Сумма структурированного долга компании, что соответствует сумме задолженности по кредиту ЕБРР и капитализированных процентов по облигациям OSRANE, составляет EUR12,3 млн.

В 2017 году компания намерена получить урожай на уровне предыдущего года - 390 тыс. тонн.

"AgroGeneration также нацелена на расширение земельного банка в Украине. При этом компания не исключает возможность замены земель на привлекательных финансовых условиях, как показала продажа фермерского хозяйства в Харьковской области в первом полугодии", - заявили в компании.

Как сообщалось, французская группа AgroGeneration основана в 2007 году. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур. В Украине в настоящее время обрабатывает около 120 тыс. га.

В октябре 2013 года AgroGeneration завершила слияние с украинской аграрной компанией Harmelia.

AgroGeneration в 2016 году получила EUR0,888 млн чистого убытка, что в 9 раз меньше, чем за 2015 год, ее выручка увеличилась на 3% - до EUR60,26 млн.

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