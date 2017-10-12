Экономика

17:14 12.10.2017

В Украину прибыло второе судно с 60 тыс. тонн антрацита из США для "Центрэнерго"

В Украину прибыло второе судно с 60 тыс. тонн антрацита из США для "Центрэнерго"

В морской торговый порт "Южный" (Одесская обл.) в четверг прибыла вторая партия антрацита для нужд ТЭС ПАО "Центрэнерго".

Согласно сообщению пресс-службы порта, судно Victoria доставило 60 тыс. тонн энергетического угля.

По ее данным, в октябре "Южный" планирует принять еще два судна с антрацитом более 200 тыс. тонн.

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В пресс-службе порта отмечают, что прибывшее в порт 13 сентября первое судно Оcean Ambitious с 62 тыс. тонн антрацита из США был разгружен за рекордные 44 часа. Загрузка 875 вагонов этим углем была осуществлена за 21 сутки.

Как сообщалось, "Центрэнерго" заключило с XCOAL Energy&Resources (США) контракт о поставке около 700 тыс. тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года. Цена первой партии составит $113/тонна, но она не является фиксированной и в последующем может меняться, в том числе, в меньшую сторону.

Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" расположен в незамерзающей глубоководной акватории порта "Южный", одного из крупнейших и перспективных на Черном море. Специализируется на переработке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций компании.

В Украину прибыло второе судно с 60 тыс. тонн антрацита из США для "Центрэнерго"

Киев. 12 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В морской торговый порт "Южный" (Одесская обл.) в четверг прибыла вторая партия антрацита для нужд ТЭС ПАО "Центрэнерго".

Согласно сообщению пресс-службы порта, судно Victoria доставило 60 тыс. тонн энергетического угля.

По ее данным, в октябре "Южный" планирует принять еще два судна с антрацитом более 200 тыс. тонн.

В пресс-службе порта отмечают, что прибывшее в порт 13 сентября первое судно Оcean Ambitious с 62 тыс. тонн антрацита из США был разгружен за рекордные 44 часа. Загрузка 875 вагонов этим углем была осуществлена за 21 сутки.

Как сообщалось, "Центрэнерго" заключило с XCOAL Energy&Resources (США) контракт о поставке около 700 тыс. тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года. Цена первой партии составит $113/тонна, но она не является фиксированной и в последующем может меняться, в том числе, в меньшую сторону.

Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" расположен в незамерзающей глубоководной акватории порта "Южный", одного из крупнейших и перспективных на Черном море. Специализируется на переработке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций компании.

 

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