Экономика

17:11 12.10.2017

Курс доллара к евро растет на сохраняющихся ожиданиях подъема ставки ФРС в декабре

Курс доллара к евро растет на сохраняющихся ожиданиях подъема ставки ФРС в декабре

Доллар США дорожает относительно евро в четверг на сохраняющихся ожиданиях подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре.

Фунт стерлингов дешевеет как к американской валюте, так и к евро на сигналах слабого прогресса в переговорах между Великобританией и ЕС по Brexit.

Протокол сентябрьского заседания ФРС, опубликованный в четверг, показал, что многие руководители Федрезерва обеспокоены сохранением слабой инфляции. Тем не менее, в ходе прошедшего заседания они выразили уверенность, что циклическое давление, связанное с сокращением объема неиспользуемых ресурсов на рынке труда, или с усилением экономического подъема, найдет отражение в усилении инфляции в среднесрочной перспективе.

Кроме того, "многие из представителей Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) заявили, что еще одно увеличение целевого диапазона ставки позднее в этом году, вероятно, будет обоснованным", говорится в протоколе.

"Мы полагаем, что лишь дальнейшее ослабление инфляционного давления удержит Федрезерв от повышения ставки в декабре, - цитирует агентство Bloomberg главного экономиста Roubini Global Economics Дэвида Слоуна. - Если говорить о более долгосрочной перспективе, то, вероятно, потребуется некоторое усиление инфляции для того, чтобы ФРС могла трижды поднять ставку в следующем году".

Данные по американскому рынку труда, обнародованные в четверг, указали на сокращение числа граждан, продолжающих получать пособие по безработице, до минимального уровня за 44 года.

Этот показатель уменьшился на 32 тыс. за неделю, завершившуюся 30 сентября - до 1,889 млн человек, минимума с конца 1973 года, свидетельствует отчет министерства труда США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тыс. и составило 242 тыс., что является минимальным показателем за шесть недель.

Курс евро к доллару США опустился в ходе торгов до $1,1835 по сравнению с $1,1859 на закрытие предыдущей сессии.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 112,36 иены против 112,5 иены накануне, стоимость евро относительно иены уменьшилась до 132,98 иены по сравнению с 133,41 иены на закрытие предыдущей сессии.

Фунт стерлингов дешевеет на заявлении Мишеля Барнье, координатора переговоров по Brexit от ЕС, о том, что диалог с Великобританией находится в состоянии "застоя".

Недостаточный прогресс в переговорах по Brexit повышает давление на бизнес, который может ускорить подготовку планов ухода из Великобритании, отмечают эксперты.

Ранее на этой неделе председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что в ЕС к декабрю 2017 года ожидают прогресса в переговорах о выходе Великобритании из состава ЕС.

Курс фунта опустился в ходе торгов до $1,3145 по сравнению с $1,3223 накануне, стоимость евро к фунту выросла до 90,05 пенса с 89,68 пенса накануне.

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