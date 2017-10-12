"Укргидроэнерго" отобрала "Украинская пожарно-страховая компания" для КАСКО

ЧАО "Укргидроэнерго" отобрала ЧАО "Украинская пожарно-страховая компания" (Киев) для добровольного страхования автотранспорта (КАСКО) в количестве 5 ед., сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro.

Окончательное ценовое предложение компании составило 245,281 тыс. грн при ожидаемой стоимости закупки услуг 247,067 тыс. грн.

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"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5744,8 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.

ЧАО "УПСК" зарегистрировано в 1993 году. Специализируется, в частности, на страховании автотранспорта, финансовых рисков, туристов, имущества, грузов и багажа.

СК по итогам 2016 года получила чистую прибыль в размере 9,9 тыс. грн.