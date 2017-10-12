Экономика

15:50 12.10.2017

Гройсман констатирует улучшение качества ремонта дорог

Гройсман констатирует улучшение качества ремонта дорог

 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что качество ремонта автомобильных дорог в 2017 году является намного лучшим, чем в 2016 году.

"Важно, чтобы было соответствующее качество (ремонта дорог - ИФ), и в этом году качество намного лучше, чем оно было в прошлом", - сказал В.Гройсман на брифинге в ходе осмотра ремонтных работ на автомобильных дорогах в Кировоградской области в четверг.

Премьер отметил необходимость того, чтобы подрядчики сразу же после завершения ремонта дорог наносили на них разметку, и соответствующие нормы планируется внести в требования к подрядным организациям.

По словам В.Гройсмана, план ремонта дорог "Укравтодором" на 2017 год будет выполнен в полном объеме.

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