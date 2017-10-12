"Энергоатом" переходит на 4-хлетнее планирование ремонтов блоков АЭС

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" переходит на четырехлетнее планирование ремонтных кампаний блоков атомных электростанций (АЭС), что позволит прогнозировать ее выработку на более длительный срок, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Мы составили четырехлетнюю программу "ремонтной площадки", что дает возможность уже сегодня предусматривать, сколько будет генерироваться компаний в 2019 и 2020-м годах", - сказал он в ходе заседания НКРЭКУ в Киеве в четверг.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2016 году снизил производство электроэнергии на 7,6% (на 6 млрд 656,7 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 81 млрд 183,5 млн кВт-ч.

По итогам 2016 года общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 1427,43 суток против 1109,15 суток в 2015-м.

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В январе-августе 2017 года производство электроэнергии электростанциями НАЭК возросло на 13,4% (на 6 млрд 889,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 58 млрд 458,7 млн кВт-ч.

По итогам января-августа 2017 года общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 711,54 суток против 1056,3 суток за восемь месяцев прошлого года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.