Экономика

14:29 12.10.2017

Госпродпотребслужба пригласила вьетнамских коллег проинспектировать фитосанитарные процедуры при экспорте пшеницы

Госпродпотребслужба пригласила вьетнамских коллег проинспектировать фитосанитарные процедуры при экспорте пшеницы

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) пригласила Национальную организацию защиты растений Вьетнама посетить Украину для ознакомления с фитосанитарным процедурами при экспорте пшеницы.

Согласно пресс-релизу Госпродпотребслужбы, соответствующий вопрос был затронут в ходе заседания украинско-вьетнамской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего украинско-вьетнамского сотрудничества в агропромышленном комплексе и подчеркнули важность его дальнейшего развития.

Речь, в частности, шла о включении Украины в список стран, имеющих право экспорта продукции растительного происхождения на рынок Вьетнама.

Особое внимание было уделено восстановлению экспорта украинской пшеницы во Вьетнам.

"Продуктивная работа в рамках межправительственной комиссии дает основания рассчитывать на урегулирование всех спорных позиций в двусторонней торговле между странами уже до конца года", - цитируется в сообщении глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

По его словам, Украина готова применять принцип взаимности в вопросах экспортно-импортных поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции.

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