Экономика

13:57 12.10.2017

Гройсман о законе об образовании: Мы готовы к диалогу, а не к ультиматумам

Гройсман о законе об образовании: Мы готовы к диалогу, а не к ультиматумам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в контексте закона "Об образовании" Украина готова к диалогу, но не позволит говорить с ней ультиматумами.

"Закон об украинском образовании – это не закон против кого-то, это закон о качестве образования для украинских детей, независимо от того, какое национальное меньшинство они представляют, поэтому, я подчеркиваю, что мы открыты для конструктивного диалога, мы уважаем всех наших партнеров, соседей, друзей, но мы никому не дадим права разговаривать с нами ультиматумами", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в четверг во время поездки в Черкасскую область.

По словам В.Гройсмана, Украина является толерантной страной, в которой есть уважение ко всем нацменьшинствам, но Украине необходимо прилагать усилия для развития украинского языка.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы 12 октября приняла резолюцию, в которой указывает, что нормы украинского закона "Об образовании" не обеспечивают баланс между официальным языком и языками нацменьшинств, и рекомендует Украине в полной мере учесть выводы Венецианской комиссии по этому документу.

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