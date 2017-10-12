Экономика

12:57 12.10.2017

Украинский бизнес третий квартал подряд улучшает ожидания по оживлению деловой активности

Украинский бизнес третий квартал подряд улучшает ожидания по оживлению деловой активности

 Третий квартал подряд руководители предприятий улучшают ожидания по оживлению деловой активности, свидетельствуют результаты проведенного Нацбанком Украины в третьем квартале 2017 года очередного опроса руководителей предприятий

Так, индекс деловой активности повысился до 117,4% (в предыдущем квартале – 114,3%). Оживление деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме строительства. Наиболее оптимистично настроенные руководители предприятий перерабатывающей промышленности, транспорта и связи, а также торговли.

"Улучшение прогнозов респондентов, прежде всего, базируется на повышении оценок будущих инвестиционных расходов, количества работников, а также сохранении высоких ожиданий относительно общих объемов реализации продукции и положительной оценки текущего финансово-экономического состояния предприятий", - отмечается в сообщении центробанка.

По данным НБУ, сохранение стабильности на валютном рынке в третьем квартале текущего года способствовало ослаблению девальвационных ожиданий бизнеса. Ожидаемый средний курс гривни укреплялся второй квартал подряд – до 28,46 грн/$1 (во втором квартале –28,68 грн/$1). При этом доля респондентов, которые ожидают, что курс гривни в течение следующих 12 месяцев не превысит 27 грн/$1, выросло до 21,1% с 14,8% во втором квартале 2017 года.

При этом на фоне ослабления девальвационных процессов инфляционные ожидания предприятий остались практически на уровне предыдущего квартала - бизнес прогнозирует рост потребительских цен в следующие 12 месяцев на 10% (во втором квартале – 9,9%). Доля респондентов, которые ожидают, что инфляция не превысит 9% или снизится, составляет 40,1%.

Продолжают улучшаться ожидания бизнеса относительно роста объемов производства товаров и услуг (баланс ожиданий – 17,5% по сравнению с 14,2% во втором квартале).

Нацбанк также сообщает, что основным фактором влияния на рост потребительских цен в Украине бизнес продолжает признавать затраты на производство. При этом респонденты отметили усиление его роли – 73,1% ответов по сравнению с 70,5% во втором квартале.

Ускорение роста объемов производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев (до 17,5%) ожидают предприятия всех основных видов деятельности.

Важнейшими факторами, ограничивающими способность наращивать объемы производства, бизнес продолжает называть слишком высокие цены на энергоносители, сырье и материалы.

НБУ также отмечает, что пятый квартал подряд руководители предприятий положительно оценивают финансово-экономическое состояние своих предприятий - баланс ответов повысился до 7,2% (во втором квартале – 6,1%). Самые высокие оценки среди руководителей предприятий сельского хозяйства, торговли и перерабатывающей промышленности. Самые низкие оценки среди представителей добывающей промышленности, энерго- и водоснабжения.

В то же время растет оптимизм опрошенных руководителей по улучшению финансово-экономического состояния их предприятий в последующие 12 месяцев (баланс ожиданий вырос до 17,8%). Самые высокие ожидания у предприятий перерабатывающей промышленности, самые низкие – у предприятий энерго- и водоснабжения.

Шестой квартал подряд бизнес высоко оценивает перспективы роста общих объемов реализации собственной продукции - баланс ожиданий составляет 24,9% (в первом квартале– 25,2%). Респонденты всех видов экономической деятельности, кроме строительства, прогнозируют рост общих объемов реализации продукции.

Второй квартал подряд растут ожидания предприятий по увеличению объемов привлечения иностранных инвестиций - баланс ответов повысился до 18,1% по сравнению с 10,3% во втором квартале текущего года.

Респонденты несколько снизили свои ожидания относительно роста потребности в заемных средствах в ближайшее время - баланс ответов снизился до 37,8% (во втором квартале 2017 года – 38,5%).

Доля предприятий, которые планируют привлекать банковские кредиты, осталась практически на уровне предыдущего квартала – 38,5%. В то же время доля респондентов, которые намерены привлекать финансирование в национальной валюте, уменьшилась до 81,5%.

Опрос проводился с 4 августа по 4 сентября 2017 года. В опросе приняли участие 670 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей), которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников.

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