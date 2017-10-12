Экономика

13:06 12.10.2017

Минрегион рассмотрит запрет на ввод в эксплуатацию новостроек без социнфраструктуры

Минрегион рассмотрит запрет на ввод в эксплуатацию новостроек без социнфраструктуры

 Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ (Минрегион) рассматривает возможность введения законодательных механизмов запрета на ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, не обеспеченных социальной инфраструктурой.

Как сообщили в среду участники круглого стола под председательством замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе, соответствующие изменения необходимы для решения проблемы нехватки детских садиков, школ, больниц и др. в районах новостроек.

"Если застройщиков обяжут строить социальные объекты, государство должно обеспечить им соответствующие компенсации", - отметил в ходе мероприятия Л. Парцхаладзе.

По мнению экспертов, необходимо запретить точечную застройку, а вместо нее определять одного застройщика, который выполнял бы комплексную застройку.

"Если на участке площадью 250 га есть несколько застройщиков, как определить, кто из них должен строить социальные объекты?" — отметил представитель Строительной палаты Украины Анатоль Карминский.

Как объяснили участники круглого стола, если на выделенной под застройку территории не хватает места для отдельного здания детсада или школы, застройщиков можно обязать выполнять встроенные соцобъекты на первых этажах жилых зданий или делать пристройки. Соответствующее решение является особо актуальным для новостроек в центрах больших городов, где незанятыми остались маленькие участки земли.

Кроме того, эксперты отметили необходимость решения проблемы передачи построенных соцобъектов в коммунальную собственность, так как законодательство предусматривает тендерную процедуру для больших закупок, но в данном случае она неуместна.

Также было отмечено, что в настоящее время существуют проблемы на законодательном уровне относительно процедуры передачи детских садов и школ в коммунальную собственность.

Минрегион продолжит рассмотрение соответствующих предложений с привлечением дополнительных экспертов на следующих заседаниях.

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