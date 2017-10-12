Активисты "Гринпис" провели на французской АЭС акцию против использования ядерного топлива

Активисты природозащитной организации "Гринпис" в четверг незаконно проникли на территорию атомной электростанции "Каттеном" на востоке Франции и провели там акцию против использования ядерного топлива.

"Этим утром наши активисты действовали для разоблачения угрозы, которую отработанное ядерное топливо представляет для безопасности (Европы - ИФ)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в Twitter.

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В "Гринпис" заявили, что запустили фейерверки на территории АЭС, чтобы продемонстрировать низкий уровень безопасности на этом предприятии.

В свою очередь руководство АЭС заявило, что активистам не удалось добраться до помещений, в которых хранятся ядерное топливо.

В компании Electricite de France (EDF), управляющей АЭС, сообщили, что сотрудники безопасности сразу же заметили незаконное проникновение на территорию и пресекли действия нарушителей в течение менее чем десяти минут.

"Это проникновение никак не повлияло на безопасность объектов", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте компании.