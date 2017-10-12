Экономика

12:45 12.10.2017

Курс биткойна продолжает бить рекорды

Курс биткойна продолжает бить рекорды

Курс биткойна возобновил стремительный подъем и поставил новый рекорд: в четверг он впервые превысил отметку в $5100. В начале сентября биткойн ненадолго поднимался выше $5000, по данным CoinDesk.

Как пишет агентство Bloomberg, биткойн подскочил на 7,1%, до $5170.

Сообщения о том, что правительство Китая может смягчить недавние запреты на операции с криптовалютами и что Goldman Sachs изучает потенциальные торговые инструменты в этом сегменте, поддерживают рост.

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