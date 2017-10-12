Экономика

12:30 12.10.2017

Снижение мировых запасов нефти остановится в 2018г, спрос и предложение будут сбалансированы

Снижение мировых запасов нефти остановится в 2018г, спрос и предложение будут сбалансированы

Снижение мировых запасов нефти остановится в 2018 году, спрос и предложение будут сбалансированы, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По оценке агентства, три квартала 2018 года будут достаточно сбалансированы при неизменной добыче нефти странами ОПЕК и обычных погодных условиях.

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В целом в следующем году ожидается рост спроса и предложения нефти примерно на один и тот же объем, что будет способствовать росту цен на нефть.

По состоянию на август коммерческие запасы стран ОЭСР снизились по сравнению с июлем на 14,2 млн баррелей, до 3,015 млрд баррелей и продолжали падать против пятилетнего среднего значения. Запасы в июле были пересмотрены в сторону увеличения на 13,1 млн баррелей - до 3,029 млрд баррелей.

Предварительные данные за сентябрь показывают, что запасы нефти падают в Европе (-11,8 млн баррелей), ОАЭ (Фуджейра, -2,3 млн баррелей), Японии (-5,5 млн баррелей), Сингапуре (-6,3 млн баррелей), США (-15 млн баррелей) и плавающих хранилищах ( -16,7 млн баррелей).

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