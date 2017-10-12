Главный экономист ЕЦБ обеспокоен отсутствием прогресса в усилении инфляции

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) пока не удалось добиться достаточного прогресса в продвижении к целевому уровню инфляции, заявил главный экономист ЕЦБ Петер Прат.

Выступая в Нью-Йорке, он подтвердил, что восстановление экономики в еврозоне усиливается, но отметил, что все инфляционные показатели при этом остаются сдержанными.

Как отмечают аналитики, слова П.Прата могут быть сигналом о том, что ЕЦБ в октябре может проявить осторожность при пересмотре параметров программы количественного смягчения (QE).

Сейчас объемы выкупа активов в рамках QE составляют 60 млрд евро в месяц, программа истекает в конце декабря. П.Прат повторил ранее звучавшее предложение - продлить QE на длительный срок, но с намного меньшими объемами.

П.Прат и ряд других руководителей ЕЦБ на этой неделе отправились в США, чтобы принять участие в полугодовых сессиях Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.