Экономика

12:28 12.10.2017

ТВЭЛ подписала контракты на поставки ядерного топлива для Армянской АЭС, включая резерв

ТВЭЛ подписала контракты на поставки ядерного топлива для Армянской АЭС, включая резерв

АО "ТВЭЛ" подписало договоры о поставках ядерного топлива для Армянской АЭС для перегрузки и формирования резерва, сообщила российская топливная компания.

Контрактные документы были подписаны с ЗАО "Айкакан атомайин электракаян". "Благодаря этому контракту будет обеспечена не только штатная перегрузка топлива для очередного планового ремонта, но и сформирован резерв ТВС на два года", - говорится в сообщении.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Как пояснила президент российской компании Наталья Никипелова, чьи слова приводятся в сообщении, решение о создании на АЭС резерва ядерного топлива было принято в прошлом году.

Согласно годовому отчету ТВЭЛ, компания обеспечивает 100% поставок топлива на Армянскую АЭС.

Армянская АЭС введена в строй в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый блок в настоящее время остановлен. Второй блок мощностью 407,5 МВт вырабатывает в среднем до 45% всей производимой в Армении электроэнергии. Согласно решению правительства Армении, в 2015 году были начаты работы по продлению срока службы станции.

 

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МЭРТ приступил к изучению проекта энергомоста "Украина-ЕС" стоимостью EUR 243,5 млн

ФГИ передаст в аренду "Солар Чернобыль" площадку на 2,5 тыс. кв. м. возле ЧАЭС

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети

Ривненская АЭС подключила блок №4 к сети после завершения планового ремонта

Украина за 6 мес. закупила ядерное топливо на $213 млн

Кистион прогнозирует снижение запасов угля на складах ТЭС вследствие летнего пика потребления и ремонтов блоков АЭС

В Бельгии, Германии и Нидерландах протестовали против бельгийских АЭС

ТВЭЛ начнет коммерческие поставки топлива в Швецию в 2021г

Ривненская АЭС подключила 3-й блок к энергосети

Ривненская АЭС отключила 3-й блок из-за срабатывания защиты

ПОСЛЕДНЕЕ

Активисты "Гринпис" провели на французской АЭС акцию против использования ядерного топлива

Курс биткойна продолжает бить рекорды

Насалик решил принять участие в заседании НКРЭКУ

ЕК готовит законопроект, распространяющий 3-й энергопакет на Nord Stream 2

Снижение мировых запасов нефти остановится в 2018г, спрос и предложение будут сбалансированы

Главный экономист ЕЦБ обеспокоен отсутствием прогресса в усилении инфляции

"Наш край" призывает правительство вернуть контроль над ценами и тарифами

"Ашан Ритейл Украина" продала 20% акций сети "Фуршет"

Вопрос зачисления учебы в вузах после 2004 года в страховой пенсионный стаж еще не решен - Рева

Источником финансирования профессиональной пенсионной системы могут быть дополнительные взносы ЕСВ или отчисления с зарплат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА