ТВЭЛ подписала контракты на поставки ядерного топлива для Армянской АЭС, включая резерв

АО "ТВЭЛ" подписало договоры о поставках ядерного топлива для Армянской АЭС для перегрузки и формирования резерва, сообщила российская топливная компания.

Контрактные документы были подписаны с ЗАО "Айкакан атомайин электракаян". "Благодаря этому контракту будет обеспечена не только штатная перегрузка топлива для очередного планового ремонта, но и сформирован резерв ТВС на два года", - говорится в сообщении.

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Как пояснила президент российской компании Наталья Никипелова, чьи слова приводятся в сообщении, решение о создании на АЭС резерва ядерного топлива было принято в прошлом году.

Согласно годовому отчету ТВЭЛ, компания обеспечивает 100% поставок топлива на Армянскую АЭС.

Армянская АЭС введена в строй в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый блок в настоящее время остановлен. Второй блок мощностью 407,5 МВт вырабатывает в среднем до 45% всей производимой в Армении электроэнергии. Согласно решению правительства Армении, в 2015 году были начаты работы по продлению срока службы станции.