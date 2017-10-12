"Наш край" призывает правительство вернуть контроль над ценами и тарифами

Партия "Наш край" требует от власти вернуться к государственному регулированию цен на продукты питания и остановить повышение коммунальных тарифов, иначе неконтролируемый рост цен "съест" повышение минимальных зарплат и обещанное правительством повышение пенсий.

Сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак, направляя соответствующее обращение в Кабмин, отмаетил, что, по его словам, правительство должно немедленно вмешаться в ситуацию с ценообразованием, вернуть контроль над ценами и остановить рост тарифов. "Отказ правительства от контроля над ценами и неэффективная политика привели к тому, что с начала года социальные продукты питания подорожали на 20%. Это свидетельствует о том, что повышение минимальных зарплат "съедается" ростом цен. Правительство должно немедленно возобновить государственное регулирование цен на социальные продукты", – отметил он.

Политик отметил, что благодаря неудачным решениям правительства большинство продуктов питания сегодня стали недоступными для многих украинцев. "Сало, свинина и говядина подорожали соответственно на 16, 27 и 17 грн. Килограмм сала сегодня стоит 57 грн, свинина – 104 грн, а говядина – 111 грн. В общем, только по официальным данным, инфляция с начала года достигла 10,2%, выйдя за пределы установленного Нацбанком Украины целевого диапазона на текущий год. Сегодня пенсионеры могут себе позволить только хлеб и яйца, а мясо и мясные изделия становятся все более недоступными", – отметил А.Мазурчак.

Он добавил, что намерения власти повысить цены на электричество на 20% спровоцирует новый рост цен.

"Правительство должно немедленно прекратить манипулировать прогнозами и приводить несуществующие аргументы для повышения тарифов. В конце концов, украинцы окажутся перед выбором - есть или платить за коммунальные услуги", – отметил А.Мазурчак.

Неудачной назвал сопредседатель партии "Наш край" и политику власти по поддержанию курса гривни. "Только с начала осени курс доллара вырос с 25,69 до 26,53 грн. Такими темпами прогнозируемая на 2018 год стоимость доллара на уровне 30 гривень будет достигнута уже к концу этого года. Понятно, что резкий рост курса доллара приведет к дальнейшему росту цен и коммунальных тарифов, если не предпринять действенных мер. "Наш край" призывает власть навести порядок на валютном рынке и не допустить дальнейшего обесценивания доходов и сбережений украинцев", – резюмировал А.Мазурчак.