Вопрос зачисления учебы в вузах после 2004 года в страховой пенсионный стаж еще не решен - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что вопрос зачисления времени учебы в высших учебных заведениях в период после 2004 года в страховой пенсионный стаж еще не решен.

"Мы хотели зачислить с 2004 года, но возник вопрос количества таких людей, о том, нужно ли всем студентам, которые учатся на государственном заказе и контрактникам, или только на госзаказе, не решен вопрос, кто должен компенсировать этот период, чтобы он учитывался, поэтому этот вопрос пока решился открытым", - сказал министр в ходе круглого стола в Киеве в четверг.

А.Рева отметил, что этот вопрос еще не решен в ходе дискуссий.