Экономика

11:20 12.10.2017

Источником финансирования профессиональной пенсионной системы могут быть дополнительные взносы ЕСВ или отчисления с зарплат

Источником финансирования профессиональной пенсионной системы могут быть дополнительные взносы ЕСВ или отчисления с зарплат

Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что источником финансирования профессиональной пенсионной системы для рискованных профессий могут быть дополнительные суммы взносов единого социального взноса (ЕСВ) или отчисления из заработных плат самих работников, однако финальное решение еще не сформировано.

"Мы на протяжении 6 месяцев должны подготовить законопроект о профессиональной пенсионной системе, для того, чтобы это сделать мы должны определится концептуально, за счет каких средств будет существовать профессиональная система. Вариантов не так много: либо мы это делаем за счет ЕСВ дополнительного или мы это делаем за счет средств, которые будут платится из зарплат этих людей", - сказал министр в ходе круглого стола в Киеве в четверг, отвечая на вопрос о возможности возвращения к идее введения повышенных ставок ЕСВ для рискованных профессий.

А.Рева отметил, что данный вопрос является предметом дискуссии, а при подготовке соответствующего законопроекта будут привлекаться профильные эксперты.

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