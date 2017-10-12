Китай в сентябре увеличил продажи автомобилей на 5,7%

Совокупные продажи автотранспорта в Китае, включая грузовики и автобусы, в сентябре 2017 года увеличились на 5,7% относительно аналогичного месяца прошлого года и составили 2,71 млн машин, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Таким образом, по итогам 2017 года в целом может быть зафиксирован подъем на 5%, как и прогнозировали эксперты в начале года.

В январе-сентябре китайский авторынок, являющийся крупнейшим в мире, вырос на 4,5%, до 20,2 млн машин.

В прошлом месяце CAAM предупреждала, что рост на 5% в 2017 году может оказаться недостижимым из-за слабых показателей в начале года. Однако последние три месяца темпы роста превышают 5%, поэтому ассоциация вернулась к прежнему прогнозу.

Вместе с тем замглавы CAAM Сю Шиньхуа предупредил, что в IV квартале понижательное давление на рынок автомобилей может усилиться из-за сравнительно низкого спроса на новые легковые автомобили.

В сентябре продажи легковых автомобилей, внедорожников и универсалов увеличились на 3,3%, до 2,34 млн. Прирост за 9 месяцев 2017 года составил 2,4% против 15,9% за тот же период 2016 года.

При этом продажи грузовых автомобилей подскочили почти на 25% в прошлом месяце и на 18% с начала года.

Американский автоконцерн General Motors ранее сообщил о росте продаж в Китае на 6,6% в сентябре, японские Honda, Nissan и Toyota зафиксировали подъем на 14-15%.