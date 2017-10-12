"Нафтогаз" за 9 мес. увеличил закупки газа на 21,5%, в т.ч. импорт в 1,5 раза

НАК "Нафтогаз Украины" за январь-сентябрь 2017 года закупила 17,5 млрд куб. м природного газа, что на 21,5% (на 3,1 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно пресс-релизу НАК, импорт газа компанией с европейского рынка вырос в 1,5 раза (на 2,4 млрд куб. м) – до 7,1 млрд куб. м.

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В 2017 году "Нафтогаз" закупал газ у 12 европейских поставщиков из Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании, Чехии, Польши и Италии. Ни одна из этих компаний не поставила более 30% объема импортированного газа.

Почти весь этот газ был получен со словацкого направления (7 млрд куб. м), тогда как поставки с венгерского направления составили всего 0,1 млрд куб. м.

Поставки импортированного газа в Украину со стороны Российской Федерации как в 2016-м, так и в 2017 году не осуществлялись, все объемы газа поступали с европейского направления.

В структуре закупленных НАК объемов газа в текущем году доля импорта составила 41%, газа, закупленного у ПАО "Укргазвыдобування" – 59%. Таким образом "Нафтогаз" увеличил закупки у своей дочерней компании на 7,2% – с 9,7 млрд куб. м до 10,4 млрд куб. м.

В НАК напоминают, закупленный у "Укргазвыдобування" газ в полном объеме используется для обеспечения бытовых потребителей, религиозных организаций и производителей тепловой энергии для предоставления услуг по отоплению и снабжению горячей водой населения и религиозных организаций. Кроме того, необходимые объемы импортируемого газа НАК направляет на обеспечение остальных потребностей бытовых потребителей в газе и тепле. При этом "Нафтогаз" не поставляет газ непосредственно населению, но закупленный компанией ресурс перепродают региональные газоснабжающие компании (газсбыты) согласно правительственному постановлению №187 от 22 марта 2017 года.

По данным НАК, в целом импорт газа в Украину в январе-сентябре 2017 года вырос к аналогичному период прошлого года в 1,7 раза – с 6,3 млрд куб. м до 10,7 млрд куб. м, в том числе со словацкого направления – с 5,2 млрд куб. м до 7,9 млрд куб. м, с венгерского – с 0,5 млрд куб. м до 1,9 млрд куб. м и с польского – с 0,6 млрд куб. м до 0,9 млрд куб. м.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.