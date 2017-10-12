Инфляция во Франции усилилась в сентябре до максимума с апреля

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре 2017 года выросли на 1,1% в годовом выражении, максимальными темпами с апреля, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Значение показателя совпало с предварительными оценками и прогнозами экономистов.

Относительно августа цены снизились на 0,2%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее. Аналитики не ожидали пересмотра этого показателя.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в сентябре выросли на 1% в годовом выражении и снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Стоимость продуктов питания во Франции в сентябре увеличилась на 1,1% в годовом выражении и опустилась на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Услуги подорожали на 1,1% по сравнению с сентябрем 2016 года, энергоносители - на 5,1%.