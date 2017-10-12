Большинство фондовых индексов Азии растут после публикации протокола ФРС

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг вслед за новыми рекордами Уолл-стрит после публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС), содержавшего сдержанные и осторожные обсуждения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Трейдеры готовятся к началу сезона корпоративной отчетности в Азии. Так, в пятницу будут опубликованы квартальные результаты Samsung Electronics.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,4%, обновив максимум за 21 год, более широкий индекс Topix - на 0,2%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,6% после пяти сессий снижения подряд.

Австралийский S&P/ASX 200 и гонконгский Hang Seng прибавили по 0,4%.

Вместе с тем китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,3%, как и Shenzhen Composite. Трейдеры ждут новых сигналов от XIX съезда Компартии Китая, который начнется на следующей неделе.

Несколько участников сентябрьского заседания ФРС отметили, что хотели бы видеть больше сигналов усиления инфляции, прежде чем поддержать очередное повышение базовой процентной ставки.

"Многие участники заседания выразили опасения, что низкие показатели инфляции в этом году отражают не только временные факторы, но и последствия некоторых обстоятельств, которые могут оказаться более устойчивыми", - говорится в протоколе, опубликованном на сайте ФРС.

Вместе с тем многие руководители ФРС были готовы поддержать еще одно повышение ставки до конца 2017 года.

"Протокол ФРС содержит позитивный прогноз для экономики США, что положительно скажется на мировом росте", - отметил глава департамента Axicorp Financial Services по Юго-Восточной Азии Алекс Виджайя.

В Японии ралли возглавляют акции высокотехнологичных компаний: SoftBank прибавила 3,7%, Line - 0,5%. На Тайване дорожают бумаги поставщиков Apple: курс акций Largan Precision вырос на 4%, Taiwan Semiconductor - на 2%, Hon Hai - на 1%.

Вместе с тем котировки ценных бумаг нефтегазовых компаний снижаются, поскольку нефть дешевеет из-за данных Американского института нефти (API) об увеличении товарных запасов топлива в США. Японские Inpex Corp. и Japan Petroleum потеряли более 1% капитализации, китайская CNOOC - 1,4%.