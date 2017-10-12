Доллар дешевеет к евро 5-ю сессию подряд на противоречивых сигналах о будущем ДКП в США

Доллар в четверг дешевеет пятую сессию подряд в паре с евро, индекс Bloomberg Dollar Spot также торгуется в "красной зоне" уже пять сессий.

Инвесторы реагируют на противоречивые сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) о потенциале дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Евро к 9:07 мск 12 октября стоил $1,1877 по сравнению с $1,1859 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке, по итогам которых доллар потерял 0,4% в этой паре.

Курс доллара в четверг также снизился к иене на 0,2% - до 112,29 иены/$1 со 112,50/$1 накануне, евро в паре с японской нацвалютой стабилен - 133,37 иены против 133,41 в среду.

"Сложно активно скупать доллар, даже если ФРС будет нормализовать ДКП, поскольку инфляция не усиливается и кривая доходности US Treasuries сглаживается", - заявил главный экономист Mizuho Bank Дайсукэ Каракама. Покупке доллара также препятствует отсутствие ясности в макроэкономических статданных из США и неопределенность в связи с предстоящей сменой руководства ФРС, добавил он.

Несколько участников сентябрьского заседания ФРС отметили, что хотели бы видеть больше сигналов усиления инфляции, прежде чем поддержать очередное повышение базовой процентной ставки.

"Многие участники заседания выразили опасения, что низкие показатели инфляции в этом году отражают не только временные факторы, но и последствия некоторых обстоятельств, которые могут оказаться более устойчивыми", - говорится в протоколе, опубликованном на сайте ФРС.

Вместе с тем многие руководители ФРС были готовы поддержать еще одно повышение ставки до конца 2017 года.

Шансы декабрьского повышения процентной ставки оцениваются трейдерами почти в 90%, свидетельствуют данные биржевого оператора CME Group.

Выступавшая в среду глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж заявила, что выжидание, пока инфляция вернется к целевым 2% годовых, может оказаться ошибкой и привести к перегреву экономики. Она полагает, что, возможно, постепенное ужесточение денежно-кредитной политики следует продолжить до того, как инфляция усилится.

Ее коллега из ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что подъем ставки в декабре не является решенным делом.

Согласно данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС в декабре в 86,7%. Аналогичный инструмент агентства Bloomberg показывает, что шансы на повышение ставки на декабрьском заседании составляют 76,7%.