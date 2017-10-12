Фондовые индексы Европы не показали единой динамики, испанский рынок был в лидерах роста

Европейские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики, при этом испанский рынок акций заметно вырос благодаря ослаблению опасений жесткого противостояния правительства Каталонии и Мадрида.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам сессии не изменился, составив 390,15 пункта.

Британский FTSE 100 и французский CAC 40 потеряли менее 0,1%, германский DAX прибавил 0,2%.

Испанский индекс IBEX 35 подскочил на 1,3%. Накануне глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент приостановить действие декларации о независимости региона, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.

Позднее в микроблоге исполнительной власти Каталонии в Twitter появилось сообщение о том, что К.Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и ещё 72 депутата из 135 поставили подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство.

Испанские власти расценили действия К.Пучдемона как объявление о независимости Каталонии при заморозке вступления в силу этого решения.

Тем не менее, тот факт, что каталонский лидер отказался от немедленного провозглашения независимости региона, был воспринят рынками как сигнал ослабления политического кризиса в Испании.

Действия Мадрида в ответ на попытки властей Каталонии добиться независимости были пропорциональными, заявил в среду премьер-министр Испании Мариано Рахой. Глава испанского правительства назвал каталонский кризис "самым серьезным испытанием для демократии в нашей новейшей истории".

Премьер вновь подчеркнул, что ожидает от властей Каталонии разъяснения по вопросу о том, провозгласили ли они независимость от Испании или нет.

Котировки акций испанских банков выросли в ходе торгов: стоимость бумаг Banco de Sabadell поднялась на 1,2%, CaixaBank - на 0,3%, Banco Santander - на 0,6%.

"Мы думаем, что рынок слишком быстро успокоился по поводу всей этой ситуации, - цитирует Dow Jones аналитика Rabobank Элвина де Грута. - Конфликт в Каталонии показывает, что в Европе не все хорошо, что здесь множество факторов риска".

Статданные, опубликованные в среду, указали на ослабление инфляции в Испании в сентябре до 1,8% с 2% месяцем ранее.

Французские госслужащие во вторник провели забастовку, выступая против реформы рынка труда, продвигаемой президентом страны Эммануэлем Макроном.

В акции протеста приняли участие представители девяти французских профсоюзов, представляющих более 5 млн госслужащих. Впервые за 10 лет в забастовке были задействованы все профсоюзы госсектора.

Внимание рынков также было направлено на протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 19-20 сентября.

Стоимость бумаг британского производителя упаковочных материалов Mondi Plc рухнула на 7,8%. Компания сообщила, что ее показатели по итогам года будут несколько ниже ожиданий рынка.

Курс акций Character Group Plc, выпускающей игрушки по мотивам мультсериалов "Телепузики" и "Свинка Пеппа", обвалился на 12,9%. Компания сообщила, что крах американского ритейлера Toys "R" Us отрицательно повлияет на все рынки, где она работает.