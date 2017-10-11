Экономика

13:50 11.10.2017

НУФ выделил Кредобанку 100 млн грн для кредитования малых и средних украинских предприятий

НУФ выделил Кредобанку 100 млн грн для кредитования малых и средних украинских предприятий

Немецко-Украинский фонд (НУФ) и Кредобанк подписали соглашение о кредитовании малых и средних украинских предприятий на сумму 100 млн грн.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", соглашение подписали исполнительный директор НУФ Олег Стринжа и первый заместитель председателя правления Кредобанка Дамиан Раган в Киеве в среду.

Как сообщил в ходе церемонии подписания соглашения исполняющий обязанности директора НУФ Валерий Майборода, ресурс предоставляется в гривне под плавающую процентную ставку, которая в настоящее время составляет 15%. Соглашение входит в программу содействия МСП, которая финансируется правительством Германии через Немецкий государственный банк развития KfW и поддерживается инициативой Европейского Союза EU4Business.В.Майборода также сообщил, что до конца 2018 года НУФ намерен увеличить количество банков-партнеров в Украине с шести до 20.

Директор офиса KfW в Украине Лутц Хорн-Хааке, в свою очередь, отметил, что месяц назад было подписано кредитное соглашения между НУФ и ПроКредитБанком.

"Сегодня мы подписываем следующий кредитный договор с нашим банком-партнером - Кредобанк. Такой спрос на средства НУФ является хорошим свидетельством того, что мы все - KfW от имени правительства Германии и Европейский Союз - делаем важную работу для улучшения доступа МСП к финансированию через украинские банки", - сказал он.

Как сообщил Д.Раган, в рамках этой программы НУФ берет на себя валютные риски.

"Ресурс, которым мы пользуемся, в гривне, а ресурсы Немецко-Украинского фонда – в евро. Фонд взял на себя риск колебания курса, что устраняет один из наибольших рисков для нас и для наших клиентов", - сказал он.

Как сообщалось, KfW в начале апреля 2017 года предоставил Украине 300 млн грн для поддержки финансирования в стране МСП. Приоритетными секторами кредитования являются легкая промышленность, перерабатывающая промышленность, животноводство и возобновляемая энергетика.

НУФ в этой программе выступает банком второго уровня, то есть работает с субъектами предпринимательской деятельности через банки-партнеры.

В настоящее время банками-партнерами Фонда являются: ПроКредит Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Кредитвест Банк, Кредобанк (все - Киев) и Мегабанк (Харьков).

В рамках программы кредитуются малые и средние предприятия с численностью рабочих до 250 чел.

Максимальная сумма кредита - EUR250 тыс.

Инвестиционные кредиты предоставляются сроком до шести лет, кредиты для финансирования оборотных средств - до двух лет.

Размер комиссии за предоставление кредита - 0,5% для инвесткредитов, 1% - для оборотных средств.

НУФ создан в 1999 году. Его учредителями являются Национальный банк Украины, Министерство финансов Украины и KfW.

Кредобанк основан в 1990 году. Его стратегическим инвестором на 1 января 2017 года являлся крупнейший банк Польши - PKO BankPolski S.A., чья доля в структуре акционерного капитала украинского банка - 99,6%.

Согласно данным Нацбанка Украины, Кредобанк на 1 июля 2017 года по размеру общих активов занимал 18-е место (12,398 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

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