Кабмин утвердил состав межведомственной комиссии по вопросам реализации активов

Кабинет министров Украины утвердил состав и порядок о межведомственной комиссии по вопросам реализации активов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Главой комиссии по должности является руководитель структурного подразделения Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, к полномочиям которого принадлежит управление активами.

Всего в состав комиссии входит пять человек.

Комиссия является постоянно действующим вспомогательным коллегиальным органом при Нацагентстве, задачей которого является рассмотрение и решение вопросов по согласованию решений Национального агентства о передаче для реализации активов стоимостью более 10 тыс. минимальных заработных плат (32 млн грн).

Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии возлагается на соответствующее структурное подразделение Нацагентства.