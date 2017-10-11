Кабмин выделил дополнительно 200 млн грн на реставрацию Мариинского дворца

Кабинет министров дополнительно выделил 200 млн грн на программу реставрации Мариинского дворца в Киеве.

Соответствующее постановление принял Кабмин на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к проекту соответствующего постановления, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", выделенные средства пойдут, в частности, на комплекс реставрационных работ в залах дворца. Первую очередь строительства объекта планируется ввести в эксплуатацию 1 января 2018 года.