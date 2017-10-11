Экономика

12:18 11.10.2017

Кабмин выделил дополнительно 200 млн грн на реставрацию Мариинского дворца

Кабмин выделил дополнительно 200 млн грн на реставрацию Мариинского дворца

Кабинет министров дополнительно выделил 200 млн грн на программу реставрации Мариинского дворца в Киеве.

Соответствующее постановление принял Кабмин на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к проекту соответствующего постановления, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", выделенные средства пойдут, в частности, на комплекс реставрационных работ в залах дворца. Первую очередь строительства объекта планируется ввести в эксплуатацию 1 января 2018 года.

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