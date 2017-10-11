Аэропорт "Киев" в январе-сентябре нарастил пассажиропоток на 66,7%

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в январе-сентябре 2017 года обслужил 1,376 млн пассажиров, что на 66,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 1,315 млн, на внутренних рейсах – 61,7 тыс.

Количество рейсов за январь-сентябрь 2017 года составило 17,348 тыс. на прилет и вылет, что на 29,4% больше аналогичного периода 2016 года. Из них международных рейсов – 14,246 тыс., внутренних – 3,102 тыс. рейса.

Наиболее популярные международные направления в январе-сентябре 2017 года: Минск, Дубай, Будапешт, Анталия, Анкара, Шарм-эль-Шейх, Рим; внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.

За сентябрь 2017 года аэропорт "Киев" обслужил 235,4 тыс. пассажиров, что на 89,5% больше, чем в сентябре 2016 г. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 227,2 тыс., на внутренних рейсах - 8,2 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в сентябре 2017 года составило 2,702 тыс. на прилет и вылет, что на 34% больше аналогичного периода 2016 г., из них международных рейсов – 2,23 тыс., внутренних – 472.

Наиболее популярные международные направления в сентябре 2017 года: Минск, Тель-Авив, Дубай, Анталия, Будапешт, Анкара, Рим; внутренние – Одесса, Львов, Запорожье.

Аэропорт напоминает, что ежегодно выполняет "Хасидскую программу". В этом году, во время празднования еврейского нового года, в период с 16 сентября по 24 сентября было обслужено 13,458 тыс. паломников и 131 рейс (66 на прилет, 65 на вылет).

Международный аэропорт "Киев" расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

В аэропорту три терминала, общей площадью 21 тыс. кв м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал "В", входит в систему FBO. ВПП позволяет принимать воздушные судна типа B-737, A-320.