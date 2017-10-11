Премьер-министр поручил Минфину учесть в бюджете-2018 финансирование 7 вертолетов и самолета для МЧС

Премьер-министр Владимир Гройсман дал протокольное поручение Министерству финансов учесть в проекте бюджета на 2018 год финансирование технической модернизации и оснащения авиационной техники Министерству чрезвычайных ситуаций.

"Необходимо утвердить протокольное поручение Министерству финансов учесть в ходе доработки проекта бюджета на 2018 год необходимость в семи вертолетов и одного самолета или модернизации самолета для Министерства чрезвычайных ситуаций”, - сообщил премьер-министр в ходе заседания правительства в среду.