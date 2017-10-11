Кабмин одобрил "дорожную карту" имплементации положений ЕС в сфере водного транспорта

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию имплементации положений, директив и регламентов Европейского Союза в сфере международного морского и внутреннего водного транспорта ("дорожная карта").

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Украины Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к документу, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", документ разработан с целью определения и реализации государственной морской политики, защиты национальных интересов Украины, усиления интеграции в мировое морское сообщество, поиск путей реформирования структуры органов управления морского сектора Украины для полноценной реализации морского потенциала.

"Принятие акта будет содействовать реализации последовательных и скоординированных мер по имплементации директив и регламентов ЕС, а также даст возможность определить меры по имплементации директивы по повышению безопасности портов, план имплементации которой до сих пор не одобрен", - отмечается в пояснительной записке.