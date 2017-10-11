Минрегион предлагает ввести механизм защиты иностранных инвестиций в сфере жилкомуслуг

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) разработало законопроект, предусматривающий механизм защиты иностранных инвестиций в компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

"Мы разработали законопроект о защите счетов, чтобы защитить деньги иностранных инвесторов, вложенные в коммунальные предприятия", - сообщил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время заседания Национальной рады по вопросам создания и обеспечения функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) во вторник.

Он пояснил, часто деньги инвесторов списывают со счетов компаний на погашения их задолженностей, а не используют по назначению.

По словам вице-премьера, сейчас законопроект находится на обсуждении, перед передачей документа на рассмотрение Верховной Рады он должен пройти процедуру согласования с другими министерствами.