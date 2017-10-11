"Метинвест" в I полугодии продал в Европе 38% продукции, в Украине - 21%, в СНГ - 11%

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне текущего года реализовала на европейском рынке 38% продукции в денежном выражении, в Украине - 21%, в странах Ближнего Востока и Северной Африки - 20%, в СНГ- 11%.

Согласно обнародованным в среду неаудированным консолидированным результатам финансовой деятельности, в Европе компания получила выручку $1,213 млрд, что составило 38%-ную долю в общем объеме выручки, нарастив европейскую выручку на 27% - с $956 млн (доля 42%) за аналогичный период 2016 года.

В Украине группа реализовала продукцию на $669 млн (21%) по сравнению с $484 млн (21%) за шесть месяцев прошлого года.

В странах Ближнего Востока и Северной Африки компания заработала $628 млн млрд (20%) по сравнению с $488 млн (21%) за шесть месяцев 2016 года, в Юго-Восточной Азии - $74 млн (2%) и $28 млн (1%) соответственно, в Северной Америке - $205 млн (6%) и $79 млн (3%) соответственно.

В СНГ компания реализовала продукцию на 348 млн (11%), тогда как за аналогичный период прошлого года - на $226 (10%).

В первой половине 2017 года доля международных продаж в консолидированной выручке составила 76%. За отчетный период на горнодобывающий сегмент пришлись 19% внешних продаж (20% в первой половине 2016 года).

В первой половине 2017 года себестоимость реализованной продукции выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $3,006 млрд.

Как сообщалось, Metinvest B.V. по итогам работы в январе-июне 2017 года нарастил выручку на 36% - до $3,913млрд.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".