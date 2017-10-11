Экономика

10:16 11.10.2017

"Метинвест" в I полугодии продал в Европе 38% продукции, в Украине - 21%, в СНГ - 11%

"Метинвест" в I полугодии продал в Европе 38% продукции, в Украине - 21%, в СНГ - 11%

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне текущего года реализовала на европейском рынке 38% продукции в денежном выражении, в Украине - 21%, в странах Ближнего Востока и Северной Африки - 20%, в СНГ- 11%.

Согласно обнародованным в среду неаудированным консолидированным результатам финансовой деятельности, в Европе компания получила выручку $1,213 млрд, что составило 38%-ную долю в общем объеме выручки, нарастив европейскую выручку на 27% - с $956 млн (доля 42%) за аналогичный период 2016 года.

В Украине группа реализовала продукцию на $669 млн (21%) по сравнению с $484 млн (21%) за шесть месяцев прошлого года.

В странах Ближнего Востока и Северной Африки компания заработала $628 млн млрд (20%) по сравнению с $488 млн (21%) за шесть месяцев 2016 года, в Юго-Восточной Азии - $74 млн (2%) и $28 млн (1%) соответственно, в Северной Америке - $205 млн (6%) и $79 млн (3%) соответственно.

В СНГ компания реализовала продукцию на 348 млн (11%), тогда как за аналогичный период прошлого года - на $226 (10%).

В первой половине 2017 года доля международных продаж в консолидированной выручке составила 76%. За отчетный период на горнодобывающий сегмент пришлись 19% внешних продаж (20% в первой половине 2016 года).

В первой половине 2017 года себестоимость реализованной продукции выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $3,006 млрд.

Как сообщалось, Metinvest B.V. по итогам работы в январе-июне 2017 года нарастил выручку на 36% - до $3,913млрд.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Метинвест" в I полугодии-2017 сократил чистую прибыль на 20%

ЕК ввела пошлины на горячекатаный прокат "Метинвеста"

"Метинвест" сменил руководителей ХТЗ, ЕМЗ и "Донецккокса" на НКТ

Предприятия "Метинвеста" в Запорожье в 2017г трудоустроят 250 молодых специалистов

Гендиректором ММК им. Ильича назначен руководитель находящегося на НКТ Алчевского меткомбината ИСД

"Азовсталь" за 8 мес. нарастила выпуск проката на 13,1%, возобновила отгрузку чугуна через Керченский пролив

"Метинвест" намерен выплатить по евробондам $13 млн в счет досрочного погашения процентов и капитализиронной части

Предприятия "Метинвеста" подарили запорожским детям школьные комплекты ко Дню знаний на 3,2 млн грн

"Метинвест" выплатил по новым евробондам $14,1 млн процентов и капитализировал $14,2 млн

"Метинвест" заявляет о провокациях полиции в отношении подразделения компании в Кривом Роге

ПОСЛЕДНЕЕ

Минрегион предлагает ввести механизм защиты иностранных инвестиций в сфере жилкомуслуг

"Энергоатом" отобрал "СК Укрбудмонтаж" для строительства ЦХОЯТ за 929 млн грн

ФГИ запланировал повторное выставление на продажу ОПЗ и блокпакетов энергокомпаний на декабрь-2017

"Нафтогаз" ожидает от "Газпрома" по итогам Стокгольмского арбитража "миллиарды долларов"

ФРУ предлагает повышать грузовые ж/д тарифы в 2017г. на 8,4% и в 2018г. - на 9%

"Метинвест" за 6 мес. нарастил капинвестиции на 66%

Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании публикации протокола сентябрьского заседания ФРС

Азиатские индексы растут в среду

Поголовье КРС в Украине за 9 мес.-2017 сократилось на 0,5%, свиней - на 9,3%, птицы возросло 3,2%

Украина за 9 мес.-2017 сократила производство молока на 0,9%, яиц - увеличила на 1,6%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА