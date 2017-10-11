Экономика

09:53 11.10.2017

ФРУ предлагает повышать грузовые ж/д тарифы в 2017г. на 8,4% и в 2018г. - на 9%

ФРУ предлагает повышать грузовые ж/д тарифы в 2017г. на 8,4% и в 2018г. - на 9%

Президиум совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) сформулировал согласованную позицию бизнеса по повышению тарифов на перевозку грузов по железной дороге.

Согласно пресс-релизу ФРУ, это позиция отраслевых бизнес-ассоциаций, объединяющих предприятия промышленности и агропромышленного комплекса Украины и обеспечивающих более 90% грузооборота "Укрзализныци".

В сообщении подчеркивается, что любое повышение тарифов на перевозку должно быть экономически обоснованным. В частности, необходимо ориентироваться на индекс цен товаропроизводителей. Поэтому представители бизнеса предложили компромиссную позицию по индексации тарифов на железнодорожные перевозки.

"Эта позиция заключается в следующем: повышение тарифов на 8,4% (фактический индекс цен производителей промышленной продукции за восемь месяцев 2017 года - 108,4), начиная с 1 октября 2017 года, и повышение на 9% в два этапа по 4,5% с 1 апреля и с 1 октября 2018 года соответственно (прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции на 2018 год по сценарию, утвержденному постановлением Кабмина - 109)", - отмечается в сообщении.

В ФРУ считают указанное предложение наиболее логичным, сбалансированным, приемлемым для подавляющего большинства грузовладельцев и позволяющим создать предпосылки для эффективной работы ПАО "Укрзализныця".

"Любое более значительное необоснованное повышение тарифов непременно приведет к деструктивным последствиям в целом для экономики Украины", - подчеркивают в ФРУ.

Со своей стороны, федерация будет инициировать перед Кабмином и Верховной Радой вопрос о снятии или существенном снижении ставки налога на землю объектов "Укрзализныци" и акцизного сбора на топливо, а также снижении перекрестного субсидирования пассажирских перевозок.

"Соглашаясь на очередное повышение тарифов, грузовладельцы ожидают встречных шагов от правительства и украинской железной дороги", - подчеркнул председатель совета ФРУ Дмитрий Олейник.

Он добавил, что эти шаги должны содержать гарантии согласования с бизнесом финансового плана и инвестиционной программы ПАО, внедрение эффективных механизмов совместного контроля органов власти, ведущих грузовладельцев и общественности за выполнением согласованной с бизнесом инвестиционной программы, разработку в сотрудничестве с бизнесом взаимоприемлемого механизма справедливого тарифообразования на услуги "Укрзализныци" в будущем.

При этом все закупки подвижного состава для железной дороги, продукции машиностроения, сопутствующих товаров и услуг ПАО должны проходить максимально прозрачно и эффективно, в первую очередь, производителей с высоким уровнем локализации производства в Украине.

ФРУ отмечает, что для реализации указанных целей при "Укрзализныце" должен быть создан постоянно действующий совещательный орган, в состав которого необходимо включить представителей грузовладельцев и ФРУ.

Ранее "Укрзализныця" сообщила, что индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2017 году позволит ей покрыть менее чем на треть потребности в инвестициях на обновление подвижного состава.

Между тем в сообщении ПАО отмечалось, что в ходе совещания с участниками транспортного рынка в Федерации работодателей Украины, обсуждалась возможность их индексации в 2017 году в размере 15%.

Как сообщалось, 13 сентября 2017 года Кабинет министров Украины утвердил консолидированный финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2017 год в расчете повышения тарифа с 1 октября на 22,5%.

Однако Государственная регуляторная служба Украины предложила пересмотреть объем повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в стране, таким образом, документ о 22,5%-ном повышении указанных тарифов остался несогласованным.

Глава службы Ксения Ляпина по итогам обсуждения этого вопроса предложила бизнесу подготовить анализ, а Министерству инфраструктуры предложить тот уровень повышения тарифов, средства от которого "Укрзализныця" реально сможет направить в развитие в текущем году.

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