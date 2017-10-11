Экономика

09:41 11.10.2017

"Метинвест" за 6 мес. нарастил капинвестиции на 66%

"Метинвест" за 6 мес. нарастил капинвестиции на 66%

"Метинвест" за 6 мес. нарастил капинвестиции на 66%

Киев. 11 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2017 года увеличила капитальные инвестиции на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $193 млн.

Согласно обнародованным в среду неаудированным консолидированным результатам финансовой деятельности, расходы по проектам поддержания составили 89% общего объема инвестиций (64% в первой половине 2016 года), по стратегическим проектам – 11% (36%).

При этом на металлургический сегмент пришлось 37% капинвестиций (53% в первой половине 2016 года), на горнодобывающий сегмент - 61% (46%).

Капитальные затраты по корпоративным накладным расходам составили $5 млн за отчетный период.

Одним из ключевых стратегических проектов в металлургическом сегменте остается строительство машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) №4 на Мариупольском меткобинате им.Ильича. Активная фаза строительства началась в сентябре 2016 года, запуск машины в эксплуатацию ожидается в конце 2018г.

"Азовсталь" продолжает строительство установок вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) на своих доменных печах. Вдувание ПУТ в ДП-4 начато в ноябре-2016. Строительные работы на ДП-2 начаты в декабре-2016 и в сентябре-2017 запущен процесс вдувания ПУТ. Следующей печью, которая будет оборудована технологией вдувания ПУТ, станет ДП-3. Кроме этого, в июле-2017 было принято инвестиционное решение о проведении капремонта ДПР-3 для увеличения мощности по производству чугуна на 0,5-0,8 млн тонн/год и снижения производственных затрат. Ее пуск в эксплуатацию ожидается в третьем квартале 2018 года.

В горнодобывающем сегменте "Метинвест" продолжил реализацию ряда проектов на ГОКах. К крупнейшим проектам относится строительство циклично-поточной технологии в Первомайском карьере Северного ГОКа (пуск в эксплуатацию второго комплекса для транспортировки породы ожидается в четвертом квартале 2018 года) и Ингулецком ГОКе (тракт "Восточный").

Кроме того, реализуется проект по замене газоочисток обжиговой машины Lurgi 552-B на СевГОКе. На сегодняшний день заменены четыре из пяти фильтров: фильтр №1 заменен во втором квартале 2017 года, а пуск в эксплуатацию последнего фильтра №5 ожидается в декабре 2017 года.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Метинвест" в январе нарастил выручку на 19,1% к декабрю, EBITDA - на 17,4% - предварительные неаудированные данные

"Метинвест" за 9 мес. увеличил EBITDA на 21%

"Метинвест" в августе сократил выручку на 2,3% к июлю

Держатели евробондов "Метинвеста" единогласно одобрили продление моратория на расчеты по ценным бумагам

"Метинвест" в апреле нарастил выручку на 8,2% к марту и получил положительную EBITDA $157 млн

Холдинговая компания Metinvest выведена из набсовета "Азовстали"

Холдинговая компания Metinvest выведена из набсоветов "Ильич-Сталь" и ММК им. Ильича

"Метинвест" за 9 мес. сократил EBITDA на 63%, выручку - на 36% - предварительные неаудированные данные

Metinvest и Black Iron заключают соглашение о развитии украинских железорудных активов канадской компании

Metinvest получил контроль над "Запорожогнеупором" после приобретения в апреле еще около 40% акций

ПОСЛЕДНЕЕ

ФРУ предлагает повышать грузовые ж/д тарифы в 2017г. на 8,4% и в 2018г. - на 9%

Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании публикации протокола сентябрьского заседания ФРС

Азиатские индексы растут в среду

Поголовье КРС в Украине за 9 мес.-2017 сократилось на 0,5%, свиней - на 9,3%, птицы возросло 3,2%

Украина за 9 мес.-2017 сократила производство молока на 0,9%, яиц - увеличила на 1,6%

ХАРП заключил годовой контракт на поставку подшипниковой продукции для болгарской MetalAgro AD

"Метинвест" в I полугодии-2017 сократил чистую прибыль на 20%

Нефть продолжает дорожать,

Фондовые индексы Европы, за исключением британского индикатора, снизились во вторник

Стокгольмский арбитраж завершил слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА