"Метинвест" за 6 мес. нарастил капинвестиции на 66%

Киев. 11 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2017 года увеличила капитальные инвестиции на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $193 млн.

Согласно обнародованным в среду неаудированным консолидированным результатам финансовой деятельности, расходы по проектам поддержания составили 89% общего объема инвестиций (64% в первой половине 2016 года), по стратегическим проектам – 11% (36%).

При этом на металлургический сегмент пришлось 37% капинвестиций (53% в первой половине 2016 года), на горнодобывающий сегмент - 61% (46%).

Капитальные затраты по корпоративным накладным расходам составили $5 млн за отчетный период.

Одним из ключевых стратегических проектов в металлургическом сегменте остается строительство машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) №4 на Мариупольском меткобинате им.Ильича. Активная фаза строительства началась в сентябре 2016 года, запуск машины в эксплуатацию ожидается в конце 2018г.

"Азовсталь" продолжает строительство установок вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) на своих доменных печах. Вдувание ПУТ в ДП-4 начато в ноябре-2016. Строительные работы на ДП-2 начаты в декабре-2016 и в сентябре-2017 запущен процесс вдувания ПУТ. Следующей печью, которая будет оборудована технологией вдувания ПУТ, станет ДП-3. Кроме этого, в июле-2017 было принято инвестиционное решение о проведении капремонта ДПР-3 для увеличения мощности по производству чугуна на 0,5-0,8 млн тонн/год и снижения производственных затрат. Ее пуск в эксплуатацию ожидается в третьем квартале 2018 года.

В горнодобывающем сегменте "Метинвест" продолжил реализацию ряда проектов на ГОКах. К крупнейшим проектам относится строительство циклично-поточной технологии в Первомайском карьере Северного ГОКа (пуск в эксплуатацию второго комплекса для транспортировки породы ожидается в четвертом квартале 2018 года) и Ингулецком ГОКе (тракт "Восточный").

Кроме того, реализуется проект по замене газоочисток обжиговой машины Lurgi 552-B на СевГОКе. На сегодняшний день заменены четыре из пяти фильтров: фильтр №1 заменен во втором квартале 2017 года, а пуск в эксплуатацию последнего фильтра №5 ожидается в декабре 2017 года.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".