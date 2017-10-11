Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании публикации протокола сентябрьского заседания ФРС

Доллар США дешевеет относительно евро и иены на торгах в среду, трейдеры ждут публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая получить сигналы о том, уверен ли американский ЦБ в планах дальнейшего повышения ставки.

Курс евро к доллару поднялся в ходе торгов до $1,1830 по сравнению с $1,1808 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно иены опустилась до 112,37 иены против 112,45 иены накануне.

"Трейдеры немного успокоились после пятничных данных о безработице в США, поддержавших доллар, и их настрой начал меняться. Евро и фунт начали находить поддержку, и мы видим коррекцию", - отмечает аналитик Hantec Markets Ричард Перри.

"Существенное ускорение темпов роста зарплат в США все же будет оказывать поддержку доллару, и на данной стадии существенное ослабление американской валюты маловероятно", - цитирует эксперта MarketWatch.

Протокол заседания Федрезерва от 19-20 сентября будет обнародован в среду в 21:00 кв.

Пара евро/иена торгуется на уровне 132,93 иены против 132,78 иены накануне.

Курс юаня относительно доллара США в среду опустился на 0,2% - до 6,5807 - после укрепления на 1,3% за предыдущие две сессии. Трейдеры следят за курсом юаня в связи с недавними заявлениями представителей Народного банка Китая (НБК) о необходимости проведения реформ на валютном рынке.