Азиатские индексы растут в среду

Азиатские фондовые индексы растут в среду, следуя за динамикой американского рынка акций, японский Nikkei 225 достиг максимума с декабря 1996 года.

"Постепенный подъем фондовых рынков поддерживается сильными экономическими условиями", - отмечает аналитик Tokai Tokyo Research Institute Сеичи Судзуки.

"Некоторые инвесторы пытались начать продажу акций, однако обнаруживали, что множество трейдеров ждут, чтобы купить бумаги после небольшого снижения цен, - цитирует эксперта агентство. - Рынок реагирует более мощно, чем можно было ожидать, даже на небольшие позитивные факторы. Подъем индекса Nikkei 225 до отметки в 21000 пунктов - это лишь вопрос времени".

Значение Nikkei 225 в среду увеличилось на 0,3% - до 20886,13 пункта, более широкий индикатор японского фондового рынка - Topix - накануне достиг максимума за десять лет и прибавляет 0,1% в среду.

Объем заказов на производственное оборудование в Японии в августе 2017 года вырос на 3,4% относительно предыдущего месяца и на 4,4% по сравнению с августом прошлого года. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал менее существенное повышение показателей - соответственно на 1% и 0,7%.

Бумаги японской Tokai Carbon Co. подорожали на 8,8%, Fuji Electric Co. - на 3,6%.

Тем временем цена акций Kobe Steel Ltd. рухнула на 18,4%. Ранее третья по величине сталелитейная компания Японии призналась в фальсификации сертификатов на продукцию из алюминия и меди.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng поднялся в ходе торгов на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.

Индикаторы Южной Кореи и Тайваня - KOSPI и TAIEX - прибавили соответственно 0,7% и 1% благодаря подъему котировок акций технологических компаний.

Бумаги Samsung Electronics подорожали на 3,4%, достигнув рекордного уровня, Foxconn - на 1%.

Поддержку австралийскому рынку во вторник оказал подъем котировок акций банков и нефтекомпаний. Стоимость бумаг Australia & New Zealand Bankong Group выросла на 0,4%, нефтекомпании Santos - на 0,7%.