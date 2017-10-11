Экономика

09:32 11.10.2017

Азиатские индексы растут в среду

Азиатские индексы растут в среду

Азиатские фондовые индексы растут в среду, следуя за динамикой американского рынка акций, японский Nikkei 225 достиг максимума с декабря 1996 года.

"Постепенный подъем фондовых рынков поддерживается сильными экономическими условиями", - отмечает аналитик Tokai Tokyo Research Institute Сеичи Судзуки.

"Некоторые инвесторы пытались начать продажу акций, однако обнаруживали, что множество трейдеров ждут, чтобы купить бумаги после небольшого снижения цен, - цитирует эксперта агентство. - Рынок реагирует более мощно, чем можно было ожидать, даже на небольшие позитивные факторы. Подъем индекса Nikkei 225 до отметки в 21000 пунктов - это лишь вопрос времени".

Значение Nikkei 225 в среду увеличилось на 0,3% - до 20886,13 пункта, более широкий индикатор японского фондового рынка - Topix - накануне достиг максимума за десять лет и прибавляет 0,1% в среду.

Объем заказов на производственное оборудование в Японии в августе 2017 года вырос на 3,4% относительно предыдущего месяца и на 4,4% по сравнению с августом прошлого года. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал менее существенное повышение показателей - соответственно на 1% и 0,7%.

Бумаги японской Tokai Carbon Co. подорожали на 8,8%, Fuji Electric Co. - на 3,6%.

Тем временем цена акций Kobe Steel Ltd. рухнула на 18,4%. Ранее третья по величине сталелитейная компания Японии призналась в фальсификации сертификатов на продукцию из алюминия и меди.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng поднялся в ходе торгов на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.

Индикаторы Южной Кореи и Тайваня - KOSPI и TAIEX - прибавили соответственно 0,7% и 1% благодаря подъему котировок акций технологических компаний.

Бумаги Samsung Electronics подорожали на 3,4%, достигнув рекордного уровня, Foxconn - на 1%.

Поддержку австралийскому рынку во вторник оказал подъем котировок акций банков и нефтекомпаний. Стоимость бумаг Australia & New Zealand Bankong Group выросла на 0,4%, нефтекомпании Santos - на 0,7%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Фондовые индексы Европы, за исключением британского индикатора, снизились во вторник

Рынки акций Азии выросли во вторник, японский индекс Topix обновил максимум за 10 лет

Фондовые индексы Европы опускаются

Фондовые индексы АТР выросли в понедельник

Рынок акций Украины завершил последние торги в сентябре умеренным ростом

Рынок акций Украины завершил торги во вторник умеренным ростом

Энергокомпании из группы ДТЭК обнародовали цены для выкупа акций у миноритариев

Фондовые индексы Украины в пятницу еще немного снизились

"Укргазвыдобування" и "Украинская Энергетическая биржа" рассчитывают перевести торги по продаже сжиженного газа на электронную площадку с октября

Рынки акций Азии умеренно растут в пятницу

ПОСЛЕДНЕЕ

ФРУ предлагает повышать грузовые ж/д тарифы в 2017г. на 8,4% и в 2018г. - на 9%

"Метинвест" за 6 мес. нарастил капинвестиции на 66%

Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании публикации протокола сентябрьского заседания ФРС

Поголовье КРС в Украине за 9 мес.-2017 сократилось на 0,5%, свиней - на 9,3%, птицы возросло 3,2%

Украина за 9 мес.-2017 сократила производство молока на 0,9%, яиц - увеличила на 1,6%

ХАРП заключил годовой контракт на поставку подшипниковой продукции для болгарской MetalAgro AD

"Метинвест" в I полугодии-2017 сократил чистую прибыль на 20%

Нефть продолжает дорожать,

Стокгольмский арбитраж завершил слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

Одесская область планирует завершить уборочную кампанию-2017 с валовым результатом 4,3 млн. тонн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА