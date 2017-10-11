Поголовье КРС в Украине за 9 мес.-2017 сократилось на 0,5%, свиней - на 9,3%, птицы возросло 3,2%

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на 1 октября 2017 года составило почти 4,14 млн голов, что на 0,5% меньше, чем на аналогичную дату 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

В то же время, по данным статведомства, поголовье коров за этот период сократилось на 1,9% и составило 2,12 млн голов.

Согласно данным Госстата, в январе-сентябре 2017 года поголовье свиней сократилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 6,762 млн голов, овец и коз – увеличилось на 0,4%, до 1,577 млн голов.

Поголовье птицы в стране по сравнению с 1 октября 2016 года возросло на 3,2% - до 233,773 млн голов.

Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, поголовье КРС в Украине (без учета временно оккупированной территории АРК и зоны проведения АТО) в 2016 году составило 3,682 млн голов, что на 1,8% меньше, чем в 2015 году.

Поголовье свиней в 2016 году сократилось на 5,8% - до 6,669 млн голов, овец и коз - на 0,8%, до 1,315 млн голов, птицы – на 1,1%, до 201,7 млн голов.