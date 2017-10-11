Фондовые индексы Европы, за исключением британского индикатора, снизились во вторник
Европейские фондовые индексы, за исключением британского, снизились во вторник на опасениях усиления напряженности вокруг Каталонии.
Все внимание трейдеров во вторник было направлено на выступление главы исполнительной власти Каталонии Карлеса Пучдемона в региональном парламенте. Инвесторы ждали, объявит ли К.Пучдемон о независимости Каталонии по итогам референдума, на котором 90% голосов было отдано за отделение региона от Испании.
Его выступление состоялось уже после закрытия европейских площадок. Глава исполнительной власти Каталонии призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем. "Мы предлагаем приостановить провозглашение независимости, чтобы работать над претворением в жизнь результатов референдума. Сегодня мы делаем ответственный шаг в сторону диалога (с Мадридом - ИФ)", - сказал он, выступая в каталонском парламенте.
К.Пучдемон пояснил, что подобный шаг парламента облегчил бы дальнейший диалог Каталонии с испанским правительством и ЕС. "Нам нужно начать диалог. Иначе мы не сможем добиться нашей цели (независимости - ИФ)", - сказал он. При этом глава исполнительной власти Каталонии отметил, что не сомневается в том, что его народ хочет быть независимым от Испании.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка уменьшился на 0,01% - до 390,16 пункта.
Французский CAC снизился на 0,04%, германский DAX - на 0,21%, испанский IBEX 35 - на 0,92%. В то же время британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,4%.
Как сообщалось, явка жителей Каталонии на референдум оказалась ниже 50%, и власти Испании признали его проведение незаконным.
"Инвесторы предпочли бы увидеть разумные переговоры о будущем региона. Если же они увидят повторение жесткой тактики, которой полиция придерживалась в день референдума, испанский рынок может ждать серьезный спад", - отмечает аналитик CMC Markets UK Дэвид Мэдден.
Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Морис Обстфельд во вторник назвал ситуацию вокруг Каталонии, а также неопределенность, связанную с Brexit, основными рисками для европейской экономики.
Акции испанских банков Banco Santander SA и BBVA SA подешевели по итогам торгов соответственно на 2,9% и 0,6%.
Три испанские компании - Abertis Infraestructuras, Cellnex Telecom и работающая в сфере недвижимости Inmobiliaria Colonial - объявили о переносе штаб-квартир из Каталонии в Мадрид, по крайней мере на время.
Статданные, опубликованные во вторник, указали на увеличение объема германского экспорта в августе на фоне высокого спроса со стороны государств еврозоны.
Согласно данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), объем экспорта с поправкой на сезонные факторы увеличился на 3,1% по сравнению с июлем. Рост экспорта по сравнению с августом 2016 года составил 7,2%, причем поставки в еврозону повысились на 10,6%.
Тем временем во Франции объем промышленного производства в августе снизился на 0,3% относительно предыдущего месяца. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%. В годовом выражении рост составил 1,1% против ожидавшихся 1,5%.
В Италии рост промпроизводства в позапрошлом месяце более чем вдвое превысил прогноз и составил 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
В Великобритании темпы увеличения промпроизводства в помесячном выражении совпали с ожиданиями экспертов - 0,2%. Относительно августа 2016 года подъем показателя равнялся 1,6% против консенсус-прогноза на уровне 0,9%.
При этом дефицит внешней торговли в Британии в последний месяц лета достиг рекордных 14,245 млрд фунтов стерлингов ($18,6 млрд) по сравнению с 12,829 млрд фунтов в июле. Это было обусловлено в основном падением экспорта топлива и повышением импорта машинного оборудования.
Британский фондовый рынок продемонстрировал позитивную динамику во вторник благодаря росту котировок акций финансовых компаний и производителей потребительских товаров. В частности, повысилась рыночная стоимость HSBC Holdings - на 1%, Royal Bank of Scotland Group - на 2%, Lloyds Banking Group - на 0,8%.
Кроме того, подорожали бумаги горнодобывающих компаний, включая Antofagasta - на 2,1%, Fresnillo - на 0,8% и Randgold Resources - на 0,5%.
Крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличил выручку в январе-сентябре на 14% относительно того же периода прошлого года. На этой новости поднялся как курс ценных бумаг самой компании (на 2,2%), так и ее конкурентов - Christian Dior SE (на 1,7%), Compagnie Financiere Richemont SA (на 1%) и Hermes International (на 1%).
Бумаги BAE Systems потеряли в цене 0,3%. Британский оборонный концерн объявил о намерении сократить свыше 1,9 тыс. человек.
Капитализация Renault SA сократилась на 0,5%. Французский автопроизводитель покупает 25% акций Jedlix, подразделения Eneco, специализирующегося на зарядке электромобилей.
Стоимость акций Nokia опустилась на 1,4%. Финская компания сообщила, что сократит примерно треть рабочих мест в подразделении, занимающемся технологиями виртуальной реальности, и намерена сфокусироваться на разработке цифровых решений для сферы здравоохранения.