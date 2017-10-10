Нацбанк объявит новый прогноз инфляции-2017 и сроки возврата ее в целевой диапазон после 26 октября

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о подготовке нового прогноза инфляции на 2017 год после того, как инфляция по итогам сентября – 10,2% с начала года и 16,4% в годовом измерении – существенно превысила его предварительные оценки.

"Новый прогноз инфляции и временной горизонт возвращения инфляции к цели с помощью монетарных инструментов будет объявлен по результатам заседания правления НБУ по вопросам монетарной политики 26 октября 2017 года", – указано в комментарии НБУ во вторник.

Как сообщалось, Нацбанк в конце января 2017 года скорректировал прогноз инфляции на текущий год с 8% до 9,1% при целевом уровне этого показателя в диапазоне 8%+/- 2 процентных пункта и до последнего времени сохранял этот прогноз, лишь отмечая растущие риски его невыполнения. По ожиданиям НБУ, инфляция в годовом измерении должна была вернуться к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года.