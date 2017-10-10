Экономика

18:40 10.10.2017

МВФ повысил прогнозы роста ВВП стран Балтии в 2017-2018гг

МВФ повысил прогнозы роста ВВП стран Балтии в 2017-2018гг

Международный валютный фонд (МВФ) заметно улучшил прогнозы роста внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы, Латвии и Эстонии в 2017-2018 годах.

В октябрьском обзоре перспектив мировой экономики World Economic Outlook (WEO) фонд сообщает, что прогноз экономического роста в Литве на этот и следующий годы составляет 3,5%.

В апрельском обзоре МВФ прогнозировал для Литвы рост ВВП в 2017 году на 2,8%, в 2018 году - на 3,1%.

Согласно новому WEO, инфляции в Литве в текущем году составит 2,8%, в будущем году - 2%, дефицит счета текущих операций - 1,6% ВВП и 1,5% соответственно. Уровень безработицы, по оценкам экспертов МВФ, в этом году снизится до 7,4%, в следующем году - до 7,2% (7,9% в 2016 году).

Прогноз роста ВВП Латвии на этот год составляет 3,8%, на 2018 год - 3,9% (в апрельском обзоре - 3% и 3,3%). Инфляция прогнозируется на уровне 3% в каждом году, дефицит счета текущих операций - 0,3% ВВП и 1,5% ВВП соответственно. Предполагается снижение уровня безработицы до 9% в этом и до 8,7% в следующем году (9,6% в 2016 году).

Среди стран Балтии наибольший рост ВВП предполагается в Эстонии - на 4% в 2017 году и на 3,7% в следующем (апрельский прогноз - 2,5% и 2,8%). Инфляция ожидается на уровне соответственно 3,8% и 3,4%. Счет текущих платежей будет с профицитом в размере 1,8% ВВП в текущем и 1,4% в 2018 году. Уровень безработицы составит 8,4% и 9% (6,8% в 2016 году).

Рост ВВП еврозоны МВФ прогнозирует на 2,1% в 2017 году с замедлением до 1,9% в следующем году. Инфляция в 19 странах еврозоны составит 1,5% в этом и 1,4% в 2018 году, профицит счета текущих платежей - 3,1% и 3%. Безработица, как предполагается, снизится до 9,2% и до 8,7%.

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