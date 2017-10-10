Цены на нефть растут на сигналах от Саудовской Аравии

Нефть дорожает на торгах во вторник на заявлении Саудовской Аравии о намерении сократить экспорт нефти в следующем месяце.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 кв выросли в цене на $0,77 (1,38%) - до $56,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,02 (2,06%) - до $50,6 за баррель.

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Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что в следующем месяце экспорт нефти государственной корпорацией Saudi Aramco составят порядка 7,15 млн б/с, "несмотря на очень высокий спрос", превышающий 7,7 млн б/с.

В целом Saudi Aramco в ноябре сократит поставки нефти морским путем на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Саудовская Аравия продолжает демонстрировать свои намерения, - отметил аналитик Tradition Energy Жене МакДжиллиан. - Это сигнал того, что страна серьезно пытается добиться баланса спроса и предложения на нефтяном рынке".

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо во вторник призвал американских производителей сланцевой нефти взять на себя ответственность и помочь остальным добывающим странам в сокращении избыточного предложения нефти на мировом рынке, пишет MarketWatch.

Трейдеры ждут данных о запасах нефти в США за минувшую неделю. Согласно оценкам S&P Global Platts, запасы нефти в стране по итогам недели, завершившейся 6 октября, сократились на 400 тыс. баррелей.

Аналитик по сырьевому сектору UBS Wealth Management Джованни Стауново прогнозирует, что сокращение добычи нефти в США в результате урагана "Нейт" составило порядка 200 тыс. б/с, сообщает Dow Jones.

Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку за сентябрь, которые будут опубликованы соответственно в среду и в четверг.